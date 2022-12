Il Milan rischia di dover fare a meno di Mike Maignan ancora per diverso tempo. Gli esami a cui si è sottoposto il portiere francese hanno evidenziato come non abbia ancora recuperato dal problema al polpaccio che lo attanaglia da tempo e che gli ha anche fatto perdere i Mondiali con la Francia: le sue condizioni verranno rivalutate tra due settimane, è pertanto sicuro che non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la ripresa del campionato, quando i rossoneri affronteranno la Salernitana.



I tifosi rossoneri non hanno reagito bene sui social: tra preoccupazione e rabbia, questi i commenti a caldo...