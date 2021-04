per un portiere che si sta consacrando, di settimana in settimana, come il migliore della Ligue 1 e tra i più promettenti nel panorama europeo.in un avvincente testa a testa coi fenomeni del Paris Saint-Germain per la conquista del campionato ed è finito nel mirino di diverse squadre, fra cui anche il Milan.in caso di addio del proprio numero uno e l'estremo difensore nel giro della nazionale campione del mondo è il profilo in cima alla lista di gradimento.- C'è soprattutto lo zampino di Maignan nel 2-0 con cui il Lille si è sbarazzato ieri, non senza fatica, del Metz e ha portato momentaneamente a 6 punti il vantaggio in classifica nei confronti del PSG, battuto una settimana fa al "Parco dei Principi"., alla pari di una corazzata come il Manchester City e meglio persino dell'Inter di Antonio Conte. Merito anche del rendimento in costante crescita del suo portiere,e nei primi posti per numero di parate effettuate (col Metz sono state 8, quasi tutte decisive).- C'è poi un dato che merita di essere sottolineato, quello relativo aiStatistiche che ne consacrano il grande potenziale anche in prospettiva futura e che hanno attirato, anche in virtù di una situazione contrattuale particolare, l'interesse di importanti società straniere come Tottenham e Borussia Dortmund.per il futuro, che ha sempre più il volto e le mani di Mike Maignan.