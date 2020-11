Scopri tutte le foto di lady Ocampos nella nostra gallery!

Perè sempre il momento giusto per prendere un po' di sole, e i costumi faticano sempre a contenere le sue forme. La compagna dell'attaccante del Siviglia Lucas, un breve e recente passato anche in Italia (al), ha oramai un enorme numero di seguaci sui propri canali social.Su Instagram specialmente Majooh è attivissima, tra stories e foto. Sono soprattutto queste ultime a scatenare i fan. L'ultima, in particolare, ha letteralmente mandato in tilt il web.