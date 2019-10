La Juventus prepara la sfida contro l'Inter, dopo aver vinto la prima partita in Champions stagionale e aver salutato l'ex Claudio Marchisio. Ronaldo e soci hanno i nerazzurri nel mirino in un match, quello in programma domenica sera a San Siro, che si preannuncia esplosivo. Come esplosivo è il mercato quando si parla di obiettivi della Juventus.



MAL DI PANCIA KANE - Sì, perché come riporta il Times, i bianconeri fanno parte di quel gruppo che ha messo nel mirino Harry Kane. Il numero 10 del Tottenham, in estate, è voglioso di cambiare aria, alla ricerca di una nuova sfida dopo aver sfiorato la Champions la scorsa stagione, come se il suo ciclo fosse finito, e la Juve è pronta a vedersela con Manchester United, Chelsea e Real Madrid. Certo, per provare a competere coi i due big inglesi e le Merengues, vista la pesantezza dell'operazione in termini economici, dovrà cedere uno o due degli attaccanti in organico.



OBIETTIVO IN DIFESA - Non solo Kane, però, da casa Tottenham. C'è un altro giocatore che interessa: si tratta di Toby Alerweireld, difensore in scadenza di contratto con gli Spurs e cercato dalla Roma in estate. La Juve guarda in Premier per il futuro. Ma per l'immediato gli occhi sono puntati su San Siro.