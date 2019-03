Giovanni Malagò, presidente del Coni, parla a la Gazzetta dello Sport del derby di Roma: "Ho visto più di cento derby. Di alcuni ho ricordi pazzeschi, meravigliosi, indelebili; di altri molto tristi. Passano gli anni, però si capisce che intorno a questo appuntamento c’è sempre qualcosa di diverso, speciale, emozionante. Il comportamento di tutti dovrebbe essere sempre esemplare, anche perché penso che Lazio-Roma sia una vetrina incredibile per vendere l’immagine di una città e, a volte, del Paese intero. Non mi stancherò mai di dirlo, lo sport, innanzitutto il calcio, dovrebbe essere sempre il veicolo di valori positivi".



PRESIDENTE DELLA ROMA? - Malagò svela poi un retroscena a Il Romanista: " In passato mi hanno proposto due volte di diventare presidente del club giallorosso. In futuro? Chi può dirlo...".