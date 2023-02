“Questo è l’unico antidolorifico che funziona.E’ una bottiglia con un liquido ambrato, prodotta a nord del Vallo di Adriano.Quando questo maledetto ginocchio decide di rendermi la vita un inferno l’unica cosa che riesce a lenire questo dolore che arriva fino allo stomaco e che riesce a togliermi la capacità di fare o pensare a qualsiasi cosa che non sia quella maledetta sera di fine agosto di tanti anni fa.Giocavamo contro il Rotheram in Coppa di Lega.I guai erano già cominciati quando ero ancora al Newcastle e a scadenze regolari il mio ginocchio destro godeva a giocarmi brutti scherzi.Come qualche settimana prima della finale di FA CUP persa contro l’Ipswich dove, giusto ammetterlo, sono stato inguardabile, totalmente inutile alla squadra e avrei fatto meglio a dire “ragazzi, meglio che me ne vada in tribuna, non sono in grado di giocare”.Ma ammetterlo a se stessi prima ancora che agli altri è davvero dura.L’estate successiva l’ho passata a curarmi, a fare palestra e a recuperare completamente.Con 55 reti segnate nelle mie prime due stagioni nei Gunners non vedevo l’ora di tornare in campo.Nelle prime tre partite della stagione avevo ritrovato le vecchie sensazioni.D’altronde, con Liam Brady a lanciarmi negli spazi, Graham Rix a rifornirmi di splendidi cross dalle fasce e il Frank Stapleton al fianco a sacrificarsi nel lavoro “sporco” sapevo che di gol avrei ricominciato a segnarne tanti.Fino a quella maledetta sera.Per 8 lunghi mesi le ho provate tutte per recuperare.Fra speranze, ricadute, aspettative e delusioni.All’Arsenal mi hanno aspettato fino a darmi un’altra opportunità nell’ultima, inutile partita di campionato.Un derby infrasettimanale contro il Chelsea, due giorni dopo la vittoria in FA CUP contro il Manchester United dove, per inciso, non ero neppure in panchina.Contro il Chelsea ho segnato è vero, ma è stata l’unica cosa decente che ho fatto in 90 minuti.Ci riprovo, faccio tutta la preparazione.Andiamo a fare un tour in Germania.Sono tornato in prima squadra.Ma in allenamento, in un banale cambio di direzione, il ginocchio cede ancora.Una settimana dopo Terry Neill, Don Howe e lo staff medico dell’Arsenal mi hanno dato il benservito.“Con quel ginocchio lì pensare di giocare ancora a calcio è follia”.Per certe notizie, anche se dentro di te lo sai BENISSIMO, non sei MAI pronto.Ma io sono un testone.Lo sono sempre stato.Prima di appendere gli scarpini al chiodo ho voluto provare, contro il parere di tutti, medici, famigliari e amici, a tornare a giocare.Dove ?In Svezia.Chissà … forse convinto che il freddo e un campionato meno competitivo potessero ridare forza ad un ginocchio obiettivamente distrutto.Tutto inutile.Da lì è iniziata una lenta discesa verso l’inferno, fatto di dolori atroci e di rimpianti per quello che è stato e quello che avrebbe potuto essere.Divorzi, attività commerciali andate a rotoli, patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e persone che ci hanno messo un nanosecondo a dimenticarsi di te … di “Supermac” come mi aveva ribattezzato il meraviglioso popolo Geordie fin dalle mie primissime esibizioni con la maglia del Newcastle.Ora invece, come consolazione, c’è solo lei.Una bottiglia con un liquido ambrato, prodotto a nord del Vallo di Adriano.”__________________________________________________________________sfrontati, egoisti e letali della storia del calcio inglese degli ultimi 50 anni, la vita per fortuna ha “svoltato”.La rinascita per “Supermac” è iniziata grazie all’interessamento di un amico, uno dei pochi rimasti quando invece tutti gli altri diventano bravissimi ad imitare la fortuna … girandoti cioè le spalle dopo che ti hanno accarezzato, coccolato, lisciato e leccato il culo per anni.Micky Burns si è presentato a casa di Macdonald e gli ha messo davanti la realtà.“Malcolm il tuo problema non è la bottiglia ma il tuo dannato ginocchio”.“Noi penseremo a rimetterti a posto quello. Il resto dipende da te”.Queste le parole di Micky Burns.Curato quello, con una operazione delicatissima completamente finanziata dalla Football Association inglese di cui Micky fa parte con il compito di aiutare in tutti i modi possibili calciatori ed ex-calciatori in difficoltà, Malcolm Macdonald ha ricominciato a vivere., nuovi interessi e nuovi stimoli.Ora Macdonald è un uomo nuovo e il suo aspetto fisico rende difficile credere che ormai sia vicino alla soglia dei 70 anni.La sua carriera è stata una continua, strepitosa ascesa.Dagli inizi con il Fulham (voluto da Sir Bobby Robson) all’esplosione con il Luton, il trasferimento al suo adorato Newcastle United dove è assurto allo status di semidio per il focoso e appassionato popolo Geordie.Non è fortunato però; Sir Alf Ramsey, che stravede per lui, da li a poco viene esonerato.Al suo posto arriva Don Revie, amato e venerato a Leeds ma odiato e inviso praticamente in ogni altra landa d’Inghilterra.Don Revie non può non convocare Macdonald che sta segnando caterve di gol con il Newcastle, ma il feeling tra di due non vuole proprio sbocciare.Si arriva così ad una partita di qualificazione per i campionati europei.Si gioca a Wembley contro Cipro.Malcolm Macdonald viene schierato con il numero 9 ma poco prima di scendere in campo, con un tatto davvero ammirevole (!) Don Revie nello spogliatoio gli dice “Sappi caro il mio Macdonald che questa con me è la tua ultima occasione: se non fai gol stasera con me e con la Nazionale inglese hai chiuso”.Malcolm rimane sbigottito.Per sua fortuna sono tanti quelli che non amano Revie in quella Nazionale.Primo fra tutti Alan Ball, unico sopravvissuto dei campioni del Mondo di 9 anni prima.Lui, Mick Channon e Alan Hudson sono indispettiti e arrabbiati per il trattamento subito da “Supermac”.Lo prendono da parte pochi minuti prima della partita e gli comunicano che “Stasera Mac giocheremo tutti per te. Non fermarti al primo gol e neppure al secondo. Stasera andiamo a riscrivere il libro dei record e tu sarai il protagonista … e daremo una bella lezione a quel pallone gonfiato !”Malcolm diventerà il giocatore inglese che nel dopoguerra avrà segnato più reti nella stessa partita con la maglia dei bianchi d’Inghilterra.L’anno successivo, nel pieno della sua forma psico-fisica, l’Arsenal decide di abbatterne un altro di record facendo diventare Malcolm Macdonald il giocatore più costoso della storia del calcio inglese:333.333, 34 sterline, esattamente un terzo di milione è quanto spendono Terry Neill, manager dei Gunners londinesi e Hill-Wood, presidente dell’Arsenal, per assicurarsi le prestazioni di questo grande attaccante.diventano i sorrisi e la felicità di quello del Nord di Londra dove l’Arsenal, con l’arrivo di Supermac, è pronto a lasciarsi alle spalle alcune stagioni deludenti dopo aver vinto il “double” solo un lustro prima.Per due stagioni Supermac tiene abbondantemente fede alle promesse.Alcuni dei suoi goal sono un autentico spettacolo di potenza e acrobazia, le doti principali di Mac.Ma già nella seconda stagione il ginocchio destro inizia a mandare messaggi preoccupanti di cedimento.Si arriva così alla maledetta notte di Rotheram dove il legamento crociato di Macdonald si spezza.Lunghi mesi tra sale operatorie, palestre di rieducazione, tentativi di tornare in campo.Come detto Macdonald rientrerà all’ultima di campionato della stagione 1978-1979.Sono passati quasi 9 mesi dall’infortunio di Rotheram.La stagione successiva riparte con grande entusiasmo.L’Arsenal sta tornando finalmente ai vertici del calcio inglese.In bacheca è stata appena depositata una FA CUP fresca fresca vinta a maggio in una memorabile finale contro il Manchester United.Supermac non vede l’ora di riformare la coppia d’attacco con il giovane e fortissimo irlandese Frank Stapleton, partner ideale per Malcolm.In Germania, nel tour precampionato, il ginocchio cede ancora.La diagnosi è spietata. Il legamento crociato ha ceduto ancora.Nel 1979 recuperare una volta da un infortunio del genere è già un mezzo miracolo.Farlo una seconda volta è praticamente impossibile.L’Arsenal nei primi giorni di agosto del 1979 comunica la decisione a Macdonald.Fine dei giochi.In contratto è terminato e nessuno può pensare di rinnovarlo in quelle condizioni.Se ne apre un altro, come detto sempre più doloroso e complicato.Poi arrivi Micky Burns e con lui Supermac risale la china.Stavolta definitivamente.E’una storia maledetta ma il finale, per una volta, è felice.“Quando arrivai al Newcastle il primo incontro con il Manager Joe Harvey fu al Great Northern Hotel. Esattamente il posto dove i miei genitori passarono la luna di miele e dove venni concepito. Quando si dice il destino …”Diciamo che non sono mai stato “timido”. Il giorno del mio arrivo ufficiale al il Newcastle in First Division decisi di noleggiare una Limousine, convincendo un amico a vestirsi da autista. Non potevo credere alle facce che vidi ad accogliermi quel giorno davanti al St. James’s Park ! C’erano il manager Joe Harvey, i dirigenti, centinaia di tifosi e giornalisti. La scena fu completata dal mio amico in veste di autista che venne ad aprirmi la portiera pregando le persone intorno di fare spazio per farmi uscire.C’era un silenzio irreale … più d’uno avrà pensato che ero solo un classico tipo del Sud dell’Inghilterra borioso e pieno di se.Quando dal pubblico si levò una voce “Credo sia il primo giocatore della storia che spende tutti i soldi del suo ingaggio il primo giorno !”.Era Bob Cass, il giornalista del Sun.Tutti quanti scoppiarono a ridere.Fu il primo di 5 anni meravigliosi”.. Una sconfitta al Selhurst Park contro il Crystal Palace e un pareggio al White Hart Lane contro il Totthenam.Ma quello che accadde nella mia prima partita al St. James’ Park rimarrà per sempre nella mia memoria visto che mai più nella mia carriera provai una emozione simile.C’erano 45.000 persone quel giorno e tutti erano lì per vedere il nuovo centravanti.Ero teso come una corda da violino. Guardavo i giocatori più esperti come Frank Clark e Bobby Moncur e avevano l’espressione più tranquilla del mondo.Capirono il mio stupore. “Tranquillo Mac. Quassù da noi è così tutti i sabati”.Non poteva essere vero.Vincemmo quella partita per 3 a 2.Segnai tutti e tre i gol.Da quel giorno, per tutto il meraviglioso popolo “Geordie”, ero diventato “SUPERMAC”.“Ero lanciato a rete da solo contro Ray Clemence, il portiere dei Reds. Lo scavalcai con un pallonetto e mentre pensavo che stavo per segnare il mio quarto gol del match mi arrivo un calcio in pieno volto che mi mandò completamente KO.Svenni per qualche secondo e quando mi risvegliai giuro che ero convinto di essere ancora a casa con mia moglie. Vidi un volto vicino ed ero convinto fosse quello della mia Julie”.“Tesoro, ho appena sognato di aver segnato tre gol al mio esordio contro il Liverpool” le dissi.Solo che il volto non era quello di mia moglie Julie.Era quello del mio compagno di squadra Frank Clark.“Non l’hai sognato brutto idiota del Sud. Li hai segnati davvero tre gol !” fu la risposta di Frank che mi riportò bruscamente alla realtà.per tutta la sua permanenza al Newcastle.Sull’aria del famosissimo “Jesus Christ Superstar” così trasformarono il testo i tifosi dei Magpies: “Super Mac, Superstar, how many goals have you scored so far ?”.E quando arriva la gara di ritorno all’Anfield “Supermac” ha in mente una sola cosa: ridare pan per focaccia al numero uno del Liverpool.“La mia occasione capitò dopo pochi minuti di gioco. Clemence uscì per prendere un cross. Quando ricadde sul terreno di gioco arrivai e gli diedi un bel calcio sul costato. Un secondo dopo mi arrivò un pugno dritto in gola e un istante dopo una frase inequivocabile “Se lo rifai ti spacco la schiena”.Era Tommy Smith, il famoso “hard man” del Liverpool.… decisi che era meglio concentrarsi sulla partita …(in cui Malcolm Macdonald vincerà la classifica dei marcatori) Joe Harvey lascia il club. Al suo posto arriva Gordon Lee.“Il peggior manager che io abbia mai avuto in tutta la carriera” ripeterà spesso Macdonald.“I suoi metodi di allenamento erano ridicoli. Neanche le ragazzine nell’ora di educazione fisica facevano le cose che ci costringeva a fare. In più aveva il difetto non piccolo di raccontare ai giornalisti cose di cui non parlava neppure con noi nello spogliatoio”, almeno da quanto racconta Macdonald.Un giorno si presenta negli spogliatoi chiedendo informazioni sul loro compagno di squadra Aidan McCaffrey. “Ragazzi, McCaffrey è irlandese vero ?” “No Boss. E’ inglese al 100%” è la nostra risposta.“Ma come cazzo ? Con quel nome deve avere almeno i genitori irlandesi !” insiste Lee che a quanto pare voleva consigliare il ragazzo all’allenatore della nazionale d’Irlanda.“No Boss. E’ inglese” gli rispondo io.“Io mi chiamo Malcolm Macdonald ma non troverà uno più inglese di me” continuo.“Beh, con un nome da scozzese come il tuo non dovrebbero lasciarti giocare nella nazionale inglese !” risponde tutto accaldato Gordon Lee.Lo spogliatoio fa fatica a trattenere le risate ma quando parla Tommy Cassidy l’esplosione è inevitabile.“Scusi Boss … ma con il nome che ha lei … è forse CINESE ?!”(a volerlo fu il grande Sir Bobby Robson, giovanissimo neo allenatore del club di Craven Cottage) Malcolm giocava per i dilettanti del Tonbridge Angels.Harry Haslam era il manager, persona fantastica, di grande ironia e di grande conoscenza calcistica. Durante un incontro di campionato il difensore Malcolm Pyke viene espulso per aver dato del “bastardo” all’arbitro.Pyke soffriva di una accentuata balbuzie che durante la concitazione della partita spariva completamente per poi tornare in maniera importante subito dopo il fischio finale.Durante l’incontro in Federazione per discutere della eventuale squalifica Haslam capisce che c’è margine per “giocarsela”.“Di due cose egregio Presidente della giuria vorrei essere sicuro. La prima la chiedo all’arbitro dell’incontro sul motivo per cui ha espulso il mio giocatore” sollecita Haslam.L’arbitro spiega per filo e per segno l’accaduto.“E adesso dimmi Malcolm” dice Haslam riprendendo in pugno la situazione “vuoi dirmi figliolo cosa hai detto esattamente all’arbitro ?”Pyke prende un lungo respiro e dice “Gli ho dato del B-B-B-B-B-B-B …”“Ok, caso chiuso” decreta il presidente della giuria !!!!!