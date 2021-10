Andrea Maldera a MilanTv: “Hai coraggio se nella sfida contro il Verona schieri ad inizio ripresa Castillejo e Krunic. Non era scontato che Castillejo entrasse e ti cambiasse la partita. Il suo impatto è stato devastante. Con cinque cambi oggi è cambiato qualcosa anche nella gestione delle partite quindi anche l'allenamento deve essere funzionale. Tenere tutti i giocatori sulla corda è un aspetto ancora più importante di qualche anno fa e in questo senso la sensazione è che Pioli ci abbia visto lungo. Questo sottolinea che il Milan è un grande gruppo, c’è rispetto per la maglia e per la società, ma anche che Pioli sa gestire molto bene questa squadra. A lui do il merito di aver saputo gestire le caratteristiche di Castillejo, che ha preso delle punizioni importanti e che è stato molto bravo a giocare nello stretto. Il mister ha visto che la squadra ne aveva bisogno e l’ha schierato”.