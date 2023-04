L’avventura dial Galatasaray è iniziata nel migliore dei modi., i tifosi già sono pazzi di lui. Nicolò sta ritrovando il sorriso e anche quella condizione fisica ottimale che tanto gli era mancata negli ultimi mesi.L’amore tra Zaniolo e il Galatasaray é sbocciato sin da subito tanto che il talento spezzino ha dichiarato di non essere solo di passaggio ma di voler giocare la Champions League con il club turco nella prossima stagione. Se saranno state parole di circostanza o meno lo dirà solo il tempo, Nicolò vuole fare bene in Turchia per ripagare l’affetto che la gente gli ha dimostrato sin dal primo giorno.- Il contratto di Zaniolo con il Galatasaray presenta delle vie di uscita anche se costose. La clausola rescissoria è di ben 35 milioni di euro, cifra si abbasserà a 30 milioni di euro a gennaio 2024 e a 28 milioni di euro per l'estate 2024. La Juventus segue con attenzione ma vorrebbe, eventualmente, aprire una trattativa.Ora tocca a Nicolò dimostrare sul campo che vale un investimento di questo tipo.