Dal 20 novembre 1994 al 10 marzo 2023. Sono passati quasi 30 anni, il cognome è lo stesso, il blasone della sfida un po’ meno, ma un altro Maldini ha segnato all’Inter. Allora fu una rasoiata di Paolo nel derby d’andata della Serie A 1994-95, a pareggiare il vantaggio di Fontolan, stavolta è la stoccata del figlio Daniel, su appoggio di Nzola, a impallinare Handanovic sigillando una volta di più, se mai ce ne fosse bisogno, lo scudetto del Napoli e offrendo un assist di platino al Milan, proprio il Milan che lo ha prestato allo Spezia nella scorsa sessione estiva di mercato.



INTRECCIO DI MERCATO – Era tutto fatto con il Verona, che però ha perso tempo nel definire alcune uscite come per esempio quella di Cortinovis, e dunque lo Spezia, proprio la squadra contro la quale nel settembre del 2021 Maldini aveva segnato il primo gol in Serie A, si è potuto inserire strappando un prestito secco. Per Daniel due gol in stagione: quello di stasera contro l’Inter e un altro messo a segno il 5 novembre. Contro chi? Manco a dirlo, contro il Milan di papà Paolo.



DESTINO - “Era scritto che accadesse, da padre sono felice”, aveva dichiarato l’attuale dirigente del Milan dopo il destro a giro del suo ragazzo, reso vano dall’acrobazia di Giroud nel finale. Tutti contenti, sia Daniel con il gol e il segnale mandato alla sua squadra, sia Paolo con la vittoria. Ed è logico pensare che dopo il gol ai rivali dell’Inter, ora alla portata e distanti solo tre punti a tre giorni da Milan-Salernitana, il sorriso sia a trentadue denti. “Avere il papà tra le scatole non è piacevole e so che per mio figlio è così”, le parole a Dazn dello storico capitano rossonero. Eppure un abbraccio tra padre e figlio in nome di un gol che mancava da poco meno di 29 anni i due se lo possono proprio concedere…