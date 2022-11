Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, è stato premiato come miglior dirigente sportivo nella cerimonia del Golden Boy 2022. Intervistato durante la serata, l'ex capitano ha commentato il gol del figlio Daniel durante Milan-Spezia: "Era una cosa scritta. Ho seguito il consiglio di Galliani, lui mi ha detto che prima di Milan-Monza ha provato a non muoversi per una settimana, per esercitarsi a rimanere impassibile in caso di gol dell'una o dell'altra squadra. Io ho fatto lo stesso esercizio, ma dentro, da papà, non potevo che essere felicissimo".



INIZI - "Io ho avuto un inizio di carriera folgorante, da fuori può sembrare che non abbia mai avuto alti e bassi, non abbia mai avuto dubbi, ma invece ero molto giovane, c'era tanta pressione, non ero pronto e strutturato. Ricordo benissimo chi mi seguiva e le parole che mi venivano dette nei momenti difficili. Ora spesso ci dimentichiamo di farlo e diamo a questi ragazzi tante responsabilità. Dobbiamo supportarli di più: il lavoro che facciamo con Massara e che abbiamo fatto prima con Boban va in questa direzione".