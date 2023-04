Ben cinque nostre squadre arrivano in semifinale delle tre coppe e si ha già la certezza cheSegnali di vitalità da parte di un calcio che certamente non ha risolto i vari fronti di crisi, ma comunque sta cominciando a rialzarsi. E- A certificare questa situazione è la prima pagina dell'edizione di O Jogo mandata in edicola stamani. Il quotidiano di Oporto ha pubblicato un titolo di prima pagina molto forte, a commento dell'eliminazione dell'ultima squadra lusitana rimasta in lizza nelle coppe,E sì, l'Italia è stata davvero maledetta in questa stagione di coppe per i club portoghesi. Perché. E in tutti i casi l'eliminazione è avvenuta in modo da lasciare il trauma in un movimento calcistico che insegue la crescita internazionale a livello di club e che mai come in questa stagione credeva di esserci vicino.- L'eliminazione dello Sporting da parte della Juventus avvenuta ieri sera è stata l'ultimo episodio della serie.Un'eliminazione bruciante per la squadra di Alvalade, che in campionato è molto attardata nella corsa a un piazzamento Champions a vantaggio dello Sporting Braga.E proprio. È successo a febbraio, in occasione del playoff per l'accesso alla fase a eliminazione diretta della Conference League. Sulla strada degli Arsenalistas si è trovata unache in quel momento era in fase grigissima. Nei pronostici della vigilia la squadra portoghese era data per favorita. E invece il campo ha detto tutt'altro: i viola hanno stravinto in trasferta (4-0) e bissato in rimonta nella gara di ritorno (3-2).. Prima è toccato al, in una doppia gara di grande sofferenza per la squadra nerazzurra (il finale del Dragão è stato per cuori forti, più o meno come quelli delle due gare fra Juventus e Sporting). Quindi è stato il turno del, che per tre quarti della stagione pareva una squadra imbattibile anche in Champions. Giusto la Juventus ha fatto le spese dello stato di grazia delle Aguias, nella fase a gironi della coppa principale. E proprio. Ma da aprile il motore benfiquista pare essersi ingolfato (adesso il Porto è a soli 4 punti nella corsa alla vittoria del campionato, dopo essere stato molto staccato) e a certificare questo declinante stato di salute è stata la squadra nerazzurra, che pure veniva data ancora una volta come sfavorita visto il cammino quasi tragico in Serie A.in termini di incidenza sull'autostima del calcio lusitano. Che adesso dovrà tornare a meditare sui propri limiti. Crescita interrotta, c'è ancora molto da lavorare.@pippoevai