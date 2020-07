Ci ha messo un po' a carburare, ora che si è messo in moto non lo ferma più nessuno.del quale è diventato il valore aggiunto, al pari di Gomez o Pasalic. Lo dicono le prestazioni eGasperini è stato bravo a gestirlo, lo ha fatto adattare, senza fretta, al calcio italiano, ha saputo trovare il momento giusto per inserirlo in una macchina rodata, ora raccoglie i risultati.All'inizio, per Malinovskyi, non è stato facile. Sbarcare in Italia con il peso sul groppone dei 14 milioni pagati per strapparlo al Genk,. Ha stretto i denti, ha respinto le voci di mercato di gennaio, ha lottato per trovare spazio, prima da subentrato (ha segnato 5 gol partendo dalla panchina), poi da titolare, ha convinto per rigore e applicazione,Con il sinistro, il suo piede preferito, o con il destro, c'è poca differenza, quando tira è sempre un pericolo. Per informazioni chiedere al suo compagno di Gollini, che in allenamento deve respingere i suoi missili. O a Toloi, che recentemente ha confessato:L'Atalanta gongola, consapevole che ha centrato un altro grande colpo. Che un giorno porterà nelle casse del club un fiume di soldi. La trattativa per portarlo in Italia non è stato affatto semplice. Malinovskyi piaceva a Borussia Dortmund e Schalke,Nessuno ha scelto di spingersi fino a 14 milioni, a parte Percassi. Che si è fidato dei suoi scout, facendo jackpot.. Un prezzo che, di questo passo, è destinato a lievitare.