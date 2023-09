Ruslan Malinovskyi ha parlato in un'intervista a Sky Sport, facendo riferimento alle parole di Joakim Maehle, che nei giorni scorsi ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della disciplina impartita da Gasperini nell'allenare l'Atalanta.



SU GASPERINI - "Duro, ma abbiamo raggiunto tre volte l'Europa League e tre volte la Champions. Sicuramente difficile, ma se vuoi raggiungere traguardi e risultati devi fare come le squadre grandi. Se non hai squadre da 300 milioni devi essere pronto fisicamente e essere più forte di altri."



SUL GENOA - "Il lavoro è importante: ora abbiamo la sosta e dobbiamo lavorare bene per la partita col Napoli."



SU ITALIA-UCRAINA - "A San Siro è difficile, devono andare forte perché se lasciano giocare l'Italia possono fare gol facilmente: devono dare il 120%."