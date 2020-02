Il Manchester City non bada a spese e assume un top player anche per la battaglia contro l'Uefa. Per portare avanti il ricorso contro l'esclusione biennale dalle coppe europee per gravi violazioni al Fair Play Finanziario, i Cityzens hanno deciso di rivolgersi a un super avvocato: come riferisce il Mirror, il City ha ingaggiato David Pannick, il cui studio legale è riconosciuto come uno dei migliori in Gran Bretagna e che negli ultimi anni si è distinto anche per aver bloccato in due occasioni la Brexit. Pannick, si legge, avrà un compenso monstre: 20 mila sterline al giorno, circa 24mila euro quotidiani per guidare la difesa del City.