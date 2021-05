Il Manchester City cade in finale di Champions League contro il Chelsea, al termine dell'incontro Pep Guardiola commenta a BT Sport: "Per noi è stata una stagione eccezionale. E' stata una partita serrata, abbiamo avuto occasioni, siamo stati fantastici nel secondo tempo, siamo stati coraggiosi e non siamo riusciti a sfruttare le occasioni perché loro erano forti. I giocatori sono stati eccezionali. Forse un giorno torneremo di nuovo! La scelta degli undici titolari? Ho schierato quella che pensavo fosse la formazione migliore. De Bruyne si è infortunato, ma succede in questa competizione e in queste partite. Avevamo bisogno di tutti. L'ambizione ora è riposarsi ma poi prepararsi per la prossima stagione. Era la prima volta che ci trovavamo in questa fase, speriamo di essere di nuovo qui in futuro".



CONFERENZA - In conferenza stampa, Guardiola ha aggiunto: "Ho fatto le scelte migliori come l'anno scorso contro il Lione, il Gladbach, il Dortmund, il PSG. La squadra migliore per vincere la partita. Pensi che Gundogan abbia giocato una buona partita. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene tra le linee, meglio nella ripresa. Loro hanno avuto qualche occasione più nitida e sono stati bravi a fare gol nel finale di primo tempo, hanno fatto bene con le palle lunghe e le corse dietro la difesa. A noi è mancata un po' l'ispirazione, il tocco, il cross. E' stata comunque una stagione eccezionale, un sogno essere qui".