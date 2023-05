Pep Guardiola, si sa, pensa a tutto. L'allenatore del Manchester City, nella conferenza stampa di presentazione della sfida all'Everton, ha parlato di quella che per lui è una vera e propria ingiustizia. La sua squadra è ancora in corsa per il Triplete e, anche il più piccolo dettaglio, può fare la differenza in questo senso.



EUROVISION - Nel mirino del catalano è finito l'Eurovision, il popolare concorso canoro internazionale (cui partecipa quest'anno Marco Mengoni). Il motivo? Il calendario che, in concomitanza dell'evento, tenuto quest'anno a Liverpool, costringe i Citizens a giocare di domenica, a poche ore dal ritorno della semifinale di Champions League con il Real Madrid. Gli spagnoli invece giocheranno di sabato e la cosa proprio non è andata giù a Guardiola.



CONFERENZA - "Giochiamo domenica, non lo capisco, ma non voglio più lottare per questo. Quante volte possiamo parlarne? Dobbiamo adattarci. Non possiamo giocare sabato a causa dell'Eurovision e non c'è abbastanza polizia per gestire due eventi importanti contemporaneamente. Cosa posso fare? Preferiremmo prepararci di più e sono abbastanza sicuro che la Premier League voglia aiutare le squadre della Premier League, non credo che intenzionalmente ci mettano a disagio. Il problema è il calendario, la quantità di gare e partite. In Francia e Germania giocano venerdì, qui è il contrario. La Premier League è più importante, il programma è il programma. Fin dal primo giorno l'ho capito, e non cambierà", ha detto sconsolato.