Dopo aver assistito in tribuna alla partita di ieri contro l'Arsenal, Ralf Rangnick è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Manchester United. "Ho pensato molto a questa scelta, alla fine ho deciso che era giusto così, soprattutto per lealtà nei confronti di Solskjaer. L'incarico ad interim? Quando ti contatta un club di questa grandezza, non puoi dire di no. Se tutto dovesse andare bene, potrei fare la stessa cosa avvenuta a Lipsia due volte e quindi proseguire il lavoro in panchina, ma per ora è solo un discorso ipotetico. Allo stato attuale, lo schema è preciso: sei mesi da allenatore e poi dirigente", ha dichiarato il tedesco.



Su Cristiano Ronaldo, da lui definito "troppo vecchio" per il suo calcio nel 2016: Il secondo tempo di Cristiano contro l’Arsenal è stato fantastico. Ronaldo è un grande professionista. Alla sua età, non ho mai visto un giocatore così in forma, capace di fare la differenza con estrema facilità. Il problema non è Ronaldo, ma come ottenere il meglio dall’intera squadra. Giochiamo nel campionato più competitivo del mondo, abbiamo bisogno di tutti i calciatori a bordo. L’impegno mostrato da Cristiano contro l’Arsenal è un ottimo segnale".



Sul mercato: "Non abbiamo ancora affrontato questa discussione con la società, anche perché la rosa mi pare abbondante e completa. E a gennaio è difficile fare operazioni importanti. La qualità di questo gruppo è elevata: è sulla resa collettiva che bisogna lavorare".