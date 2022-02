Mason Greenwood è stato rilasciato su cauzione. L'attaccante del Manchester United, riferisce la stampa britannica, resta ora in libertà vigilata in attesa di nuove indagini: domenica era stato arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza domestica, a cui si sono aggiunte quelle di aggressione sessuale e minacce dopo la denuncia social della ex fidanzata, Harriet Robson.