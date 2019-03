Ed Woodward, amministratore delegato del Manchester United, parla del rinnovo di contratto di Ole Gunnar Solskjaer: "Sin da quando è arrivato come traghettatore a dicembre, ha portato oltre a performances e risultati, una ventata di esperienza sia come tecnico che come giocatore, unito a una voglia di dare ai giocatori più giovani una chance e una profonda conoscenza della cultura del club. Ciò significa che è la persona giusta per portare avanti il Manchester United. Lo ringrazio per quel che ha fatto finora, i tifosi stessi sono al suo fianco mentre cerca di portarci dove dobbiamo essere e costruire la prossima tappa della nostra storia".