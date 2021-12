Il Portiere del Manchester United Dean Henderson, indiziato numero uno per raccogliere l'eredità di Andrè Onana tra i pali dell'Ajax, potrebbe a sorpresa rimanere con i Red Devils come confermato dal tecnico Ralf Rangnick:"È una posizione nella quale abbiamo tre buoni interpreti, forse quattro o cinque. Uno o due potrebbero pertanto andare in prestito, ma siamo in corsa in tre competizioni e abbiamo bisogno dei tre migliori portieri in caso di infortunio o squalifica".