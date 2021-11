ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro l'Atalanta: "Quando in un club come il Manchester United sono tutti pronti, a disposizione, qualcuno deve andare in panchina. I giocatori devono allenarsi bene, però si devono motivare loro stessi. Succede sempre in un club come lo United che ci siano dei periodi dove non giochi, poi fai vedere il tuo carattere. Sono contento dell'atteggiamento. Stamattina c'era qualche piccolo accaccio, ma non troppo grave".Noi allo United abbiamo tanti giocatori, tutti devono contribuire. Chi non fa parte dei titolari deve stare lì per appoggiare e sostenere. Bisogna avere un approccio positivo, capisco che i calciatori vogliano giocare, ma lo spirito è stato ottimo. Non puoi essere contento solo di avere vinto la partita. Conta sempre la prossima partita, dobbiamo essere più regolari e continui. Non basta un unico risultato, dobbiamo continuare a concentrarci su cosa abbiamo fatto bene. È un percorso spietato, giochiamo ogni tre giorni"."Siamo in una posizione decente, ma bisogna vincere anche fuori casa per passare alla fase successiva. Per ora concentriamoci, poi vedremo dopo la partita di domani. Sarà molto difficile, anche l'altra volta potevano andare sul 3-1 e De Gea ha fatto due parate eccezionali e abbiamo ribaltato tutto. Ci stiamo riprendendo, abbiamo poco tempo a disposizione, vediamo un po' chi voglio schierare per domani sera"."Non posso svelare il piano di gioco, abbiamo una squadra che ci permette di giocare in vari modi. A prescindere dalla tattica e dal sistema, quel che conta sono i giocatori, come vanno in campo. Abbiamo visto la qualità ed è più importante. Abbiamo giocatori che permettono duttilità, abbiamo ali e terzini. Prima della gara con gli Spurs abbiamo deciso di giocare così. Quel che faremo domani non ve lo posso dire adesso. Dipende dalla qualità, poco importa il modulo, si tratta di giocate eccezionali. Siamo contenti del modo di difesa"." "Hanno il loro stile, sono molto propositivi, giocano all'attacco. Posso capire perché l'Atalanta può essere definita come una squadra inglese, è molto appassionante vedere le loro partite. Anche prima di portare Amad qui avevamo visto le loro partite, è una bella società, un bel club, c'è brava gente. Siamo in contatto quando abbiamo portato Diallo qui. Sappiamo che hanno uno stile unico, loro aderiscono a quello stile, giocano sempre così. Ci siamo aspettati quella prestazione, ci sono delle piccole cose per vincere una partita in qualsiasi modo, come tutte le squadre. Proviamo e cerchiamo tutti di mettere in difficoltà. Possono creare problemi a qualsiasi altra squadra, attenzione"."Poco importa la partita che gioca Cristiano, oppure Bruno. Hanno mentalità vincente, sono sempre molto motivati, sono arrivati al più alto livello. Non devono dimostrare niente a nessuno"."Le critiche a volte ti possono far venire in mente dei dubbi, oppure ti alzi in piedi, alzi la testa e prendi le critiche come motivazione. Opinionisti, allenatori, ex giocatori... Abbiamo tutti ruoli diversi. Io sono qui per lottare con loro, non per litigare con i giornalisti".