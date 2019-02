Il Manchester United crolla in casa contro il PSG nell'andata degli ottavi di Champions League e subisce l'umiliazione nel finale degli 'olè' dei tifosi parigini a ogni passaggio della squadra di Tuchel. E Mario Balotelli da casa se la ride: l'attaccante del Marsiglia, ex City e quindi rivale dei Red Devils, pubblica su Twitter un video nel quale si 'gode' gli 'olè' parigini in tv. Poi però deve chiarire con un "Allez OM!" perché i tifosi del Marsiglia se l'erano presa: infatti ha vinto il PSG, squadra rivale dei marsigliesi in Francia. Visto che la situazione non è migliorata, questa mattina SuperMario o chi per lui ha cancellato tutti i tweet 'incriminati'.