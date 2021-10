Il brasiliano Raphinha è uno dei pezzi pregiati del Leeds, grazie a una prima stagione nelle file del club inglese ad alti livelli. Il Manchester United ci pensa, sfruttando anche l'amicizia che lega il giocatore a Bruno Fernandes fin dai tempi in cui giocavano assieme nello Sporting Lisbona. Come riporta il Sun non è la prima volta che Fernandes si improvvisa "agente" per il suo club: anche con Cristiano Ronaldo il portoghese ci mise del suo, con messaggi incessanti per convincerlo a vestire la maglia dei Red Devils.