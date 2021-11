Il portiere del Manchester United Dean Henderson riflette sul suo futuro. Come riportato dal Daily Mail l'estremo difensore inglese è pronto a lasciare i Red Devils a fine stagione qualora David de Gea continuasse ad essere la prima scelta fra i pali. Il 24enne, tornato a Old Trafford dopo l'ottimo stagione disputata nelle fila dello Sheffield United nella stagione 2019/20, in questa stagione non è mai sceso in campo, aumentando la sua voglia di cambiare aria per essere protagonista con un altro club da titolare.