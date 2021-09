Donny van de Beek, trequartista del Manchester United, vuole provare a ritagliarsi il suo spazio alla corte di Ole Gunnar Solskjaer. Queste le parole del suo agente, Guido Albers, a Ziggo Sport: "Pogba stava giocando a sinistra, ma con l'arrivo di Cristiano Ronaldo ci sarà un nuovo giocatore a centrocampo poiché Pogba tornerà al centro. Abbiamo discusso con Solskjaer e la dirigenza e abbiamo pensato di trovare un altro club. La nostra ricerca ci ha portato all'Everton, abbiamo discusso con Marcel Brands e Farhad Moshiri ma il 30 agosto abbiamo ricevuto una telefonata dal tecnico, che ci diceva che il trasferimento non era un'opzione e che il giocatore doveva allenarsi la mattina dopo. A quel punto. abbiamo specificato che Donny non è un giocatore da impiegare solo in Carabao Cup o FA Cup, o solo in Europa. Donny è andato in Inghilterra per giocare in Premier League. Adesso le cose con l'allenatore sono molto più chiare ora. Sto aspettando che Donny abbia la sua occasione, ha lavorato molto duramente durante l'estate. Ha avuto solo sette giorni liberi, per il resto si è allenato per tornare in ottima forma. È pronto".