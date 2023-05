Nuovo appuntamento con Manca solo la firma, il format di Calciomercato.com che racconta... il calciomercato. Contratti, clausole, curiosità, il dietro le quinte delle trattative e i retroscena di ieri, oggi e domani.



L'approfondimento di oggi è dedicato al regolamento delle liste Uefa e a come questi paletti possono influenzare il mercato e le strategie delle società. Analizzeremo alcuni singoli casi, eccezioni, liste A e liste B per capire cosa c'è dietro all'inserimento di un giocatore rispetto a un altro; a un acquisto di un calciatore rispetto a un altro. E vedremo come queste regole si intrecciano anche con il Fair Play Finanzario.



Sarete in compagnia di Emanuele Tramacere e Francesco Guerrieri. Prendendoci sempre anche un po' in giro perché anche per noi c'è grande ottimismo, ora... "manca solo la firma".