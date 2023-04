Nuovo appuntamento con Manca solo la firma, il format di Calciomercato.com che racconta... il calciomercato. Contratti, clausole, curiosità, il dietro le quinte delle trattative e i retroscena di ieri, oggi e domani.



Oggi approfondiremo il mercato degli allenatori. Come funzionano gli esoneri? Quali limitazioni ci sono per i tecnici che cambiano panchina? Cos'è il nuovo board che mette insieme Ancelotti, Capello, Mourinho e Zidane? E ancora: cosa accomuna Benevento e Chelsea?



Sarete in compagnia di Emanuele Tramacere e Federico Albrizio. Prendendoci sempre anche un po' in giro perché anche per noi c'è grande ottimismo, ora... "manca solo la firma".