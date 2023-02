Nuovo appuntamento con Manca solo la firma, un nuovo format di Calciomercato.com che racconta... il calciomercato. Contratti, clausole, curiosità, il dietro le quinte delle trattative e i retroscena di ieri oggi e domani.



Il tema di oggi è quello dei prestiti che, oggi più che mai, condizionano le scelte sul mercato dei club, soprattutto quelli più in difficoltà, come quelli di Serie A. Da Lukaku al caso Bakayoko passando per il "metodo Galliani" e per Cancelo, Danjuma e i celebri racconti delle operazioni Higuan-Milan e Morata-Juve. Sarete in compagnia di Emanuele Tramacere e Federico Albrizio prendendoci anche un po' in giro perché anche per noi c'è grande ottimismo, ora... "manca solo la firma".