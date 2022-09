Dopo un’estate in bilico tra tanti club, Akanji si è accasato al Manchester City e ha già debuttato in Champions sul campo del Siviglia. Il difensore però ha voluto mandare qualche frecciatina ai club che non l’hanno voluto. “Su di me c’erano tante voci ma poi nessuno ha insistito. Quindi è arrivato un club perfetto per me come il City”.