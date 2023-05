Il Manchester City vola ed è ancora in corsa per uno storico Treble. La Premier è già in bacheca, la FA Cup e la Champions potrebbero presto raggiungerla. Oltre a Haaland, Guardiola ha Kevin De Bruyne come stella della sua squadra. Sul giocatore belga però ha voluto spendere alcune parole Thierry Henry ai microfoni di CBS: “Vi posso dire che sta attraversando un momento difficile. Non posso dire esattamente di cosa si tratta perché devo rispettare la sua privacy. Per me è il giocatore più importante del Manchester City e col Real è riuscito a essere uno dei migliori, nonostante questo problema“.