Il Manchester City vince, mette nel mirino due nuove finali ma programma già la prossima stagione. Secondo il Dailymail, Guardiola ha in mente di far partire Aymeric Laporte e far arrivare alla sua corte Josko Gvardiol. Il Lipsia però è irremovibile: il difensore croato non è sul mercato e solo un'offerta da 100 milioni di euro potrebbe far cambiare loro idea.