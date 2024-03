Manchester City e Chelsea tremano: rischiano l'esclusione dalla Premier League

Secondo quanto riportato dal Sun,I Citizens e i Blues sarebbero stati avvisati, stando alla stampa inglese, della possibile importante sanzione, nel caso in cui fossero riscontrate realmente irregolarità con il FFP.Nel corso del prossimo autunno, una commissione indipendente analizzerà il caso relativo al Manchester City e al Chelsea: attualmente gli Sky Blues hanno a loro carico 115 accuse di violazioni dei regolamenti economico-finanziari inglesi, mentre, per quel che riguarda i londinesi, sotto la lente d'ingrandimento sarebbero finiti i diversi trasferimenti delle ultime stagioni.Stando a Robert Glancy KC, lo specialista in diritto sportivo Mark Hovell e l'esperto Steve Holt, la punizione massima sarebbe l’espulsione dalla Premier League.