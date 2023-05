Alphonso Davies continua ad essere accostato alle big d'Europa. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, l'esterno del Bayern Monaco, piace al Real Madrid e al Manchester City, con Txiki Begiristain, direttore sportivo degli inglesi, che vorrebbe vederlo all'Etihad. Il problema per le due squadre in semifinale di Champions è la volontà dei bavaresi, che lo considerano incedibile e vogliono prolungare il suo contratto oltre l'attuale scadenza, fissata per il 2025.