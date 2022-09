Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa del momento di Jack Grealish, acquistato per 117 milioni la scorsa estate: "Dobbiamo ammetterlo, il prezzo può sicuramente aver influenzato le sue prestazioni. Jack però deve semplicemente essere sé stesso in campo, deve giocare come sa. Gli chiediamo di aiutare la squadra con la giusta mentalità, a lui così come agli altri".