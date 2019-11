Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Southampton:







"Ho imparato molto in Premier League, prima non ero così preparato sulle palle lunghe, sul difendere i calci piazzati. Invece qui devi passare molto tempo su questo. Poi ho conosciuto i miei giocatori, la qualità che hanno e come adattarmi a loro. Sono d'accordo con Klopp, dobbiamo giocare meno partite, ora è troppo".