Dopo la vittoria con l'Atletico Madrid, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha commentato il gioco degli avversari: "Non giudico il loro atteggiamenti, ma si sono difesi molto stretti giocando con un 5-5-0 negli ultimi minuti del primo tempo e 5-4-1 nella ripresa. Sono bravi a difendersi e ripartire, ma noi non dovevamo perdere la concentrazione altrimenti ci avrebbero puniti - ha detto Guardiola a Sky - Sapevamo che Foden ha un passo diverso, De Bruyne ha fatto un bel gol. Mi sarebbe piaciuto vincere 4-0, ma sono contento della squadra; quando l'avversario si difende così bene è sempre difficile. Nella gara di ritorno andremo a Madrid a giocare per vincere".