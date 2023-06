Pep, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa nel giorno deldel club in vista dellaQueste le sue parole.- "Qualcuno vuole che vinceremo, altri no: a qualcuno siamo simpatici e ad altri no: ma non è un problema.Mancano un po' di giorni,due anni fa c'eravamo e c'era una situazione diversa per il Covid. Proveremo a fare il massimo,. Sono 95 minuti in cui devi essere più forte dell'avversario: non contano le altre cose, devi essere più forte in quella partita.- "? Aveva un disturbo alla, ieri non stava bene e per questo non si è allenato. Oggi stava un po' meglio.La finale del 2021? Non posso parlare per i giocatori; alcuni c'erano, altri no - è una situazione diversa. Due anni non sono molti e ovviamente vogliamo finire diversamente, ma dobbiamo sapere esattamente cosa dobbiamo fare in termini di approccio, cosa fare con e senza palla. Si tratta di cosa fai in 90 minuti, accettiamo quello che dice la gente senza alcun problema.È una finale contro una squadra di alto livello e dobbiamo farcela. Siamo fiduciosi.- "Dobbiamo avere molto ritmo e pazienza.in questo tipo di partite, più fai la partita con ansia, più diventa un problema.. Sono più che calmo, sono grato per quello che hanno fatto i giocatori, ma le finali sono diverse. Quello che faremo nei prossimi giorni è capire la partita che dobbiamo giocare.Non è facile attaccare il sistema difensivo che usa l'Inter".