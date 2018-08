Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dall'esordio in campionato contro l'Arsenal. il tecnico catalano ha commentato anche il mercato dei Citizens.



CITY FAVORITO? - "Klopp dice che siamo favoriti? Non sento alcuna pressione. È da nove anni che convivo con l’idea di essere il favorito"



SUL MERCATO - "Arrivato solo Mahrez? Non avevamo soldi da investire. Le operazioni sono rimandate, forse nella prossima stagione saremo più attivi. Abbiamo speso tanto lo scorso anno (oltre 300 milioni) per giovani calciatori, investendo per il futuro. Avevamo 7-8 giocatori over 30 e dovevamo ringiovanire la rosa. I ragazzi mi hanno dimostrato che posso fidarmi di loro, crediamo di avere una buona squadra".