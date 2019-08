Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato a Sky Sport Uk del futuro di Leroy Sané, obiettivo di mercato del Bayern Monaco: "Voglio solamente giocatori determinati qui è infatti impossibile per me convincere un calciatore a fare quello che gli chiedo se lui ha la testa da un'altra parte. Sané non mi ha mai detto però che intende lasciarci, almeno per ora. Quando lo farà, parleremo col club. Oggi Sané è un patrimonio del Manchester City, vogliamo che resti e stiamo provando a farlo rinnovare".