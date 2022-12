Pep Guardiola ha parlato ai canali ufficiali del Manchester City, allontanando le voci di mercato che vedono i Citizens pronti ad investire grandi cifre nel mercato di gennaio. "Non credo che prenderemo nessuno a gennaio. Secondo me finiremo la stagione così. Non so cosa succederà, ma quando sono arrivato ad Abhu Dhabi non cera nessun nome sul tavolo" ha precisato il tecnico, placando le indiscrezioni di mercato che aleggiano attorno al club di Manchester.