L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato le recenti dichiarazioni del suo calciatore Raheem Sterling, che ha aperto a un addio a gennaio per giocare con maggiore continuità: "Alcuni giocatori vorrebbero giocare sempre ma io non posso assicurarglielo. Il posto da titolare garantito non ce l’ha nessuno. Devono parlare sul campo. Sterling? Raheem è un nostro giocatore, è incredibilmente importante per noi. Ciò che voglio è che lui e in generale tutti siano felici. Desiderio di andare via perchè gioca poco? Dimostri il suo valore negli allenamenti e in campo. Poi se vuole andare, la società vedrà il da farsi".