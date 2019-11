L'allenatore del Manchester Pep Guardiola è il protagonista della conferenza stampa, in casa City, in attesa della partita di domani sera contro l'Atalanta: "Mi aspetta una settimana bella, prima questa sfida di Champions e poi quella al Liverpool. Venire in Italia è sempre bello. Contro l'Atalanta possiamo qualificarci agli ottavi, per noi è importante. Poi penseremo al fine settimana, ma intanto venire a San Siro è sempre una gioia".



SAN SIRO - "Ho sentito qualcosa sul nuovo progetto, ma non so se verrà fatto un nuovo stadio. So soltanto che qui c'è un'aria speciale, lo stadio è mitico in tutto il mondo. Se verrà sostituito ci saranno più benefici per Milan e Inter, ne sono sicuro".



VINCERE - " Penso all'Atalanta, non al campionato. Cerco di ragionare partita dopo partita. Vogliamo vincere, passare il turno rappresenta un'altra impresa per noi. Ci resteranno successivamente altre due partite, ma quello che ci interessa è vincere per già chiudere il discorso qualificazione".



ATALANTA - "Hanno giocato con l'Atalanta, i miei ragazzi, sanno già loro quanto sia difficile. Forse prima di affrontarla potevano pensare che fosse una partita facile, all'andata fino al 3-1 era una gara molto equilibrata, tirata. Il nostro obiettivo è provare a fare una bella gara, vogliamo il risultato".



RAZZISMO - "Quello che è accaduto a Balotelli, a Verona? E' un problema di tutta l'Europa e del mondo, non solo dell'Italia. Spero che si lotti giorno dopo giorno, a casa o scuola, anche nell'extra calcio, nella quotidianità e cercare che le prossime generazioni siano migliori di quella attuale".



ITALIA NO - "Sto molto bene in Inghilterra, non so se verrò in Italia prima o poi. Giochiamo per la gente, vogliamo fare un calcio propositivo e come è già accaduto a Barcellona ho provato a portare le stesse idee a Manchester".