Nei giorni scorsi Ilkay Gundogan ha aperto al rinnovo col Manchester City. Il centrocampista tedesco ha ammesso che sono in corso i colloqui per un nuovo accordo. Secondo quanto riportato da Sport l'offerta fatta dagli inglesi è di 9 milioni di euro annui, cifra che il Barcellona potrebbe non riuscire a pareggiare a seguito dei problemi di Fair Play Finanziario.