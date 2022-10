Erling Haaland non si ferma. Il bomber del City ha approcciato la Premier a modo suo, a suon di gol. E contro il Manchester United, nella sua prima stracittadina d'Inghilterra, ha messo a segno la terza tripletta in appena 8 gare di campionato, toccando quota 14 centri e frantumando il record di Salah, che nella stagione 2017-18 aveva impiegato 18 gare per arrivare alla stessa quota. Per l'attaccante sono 17 i gol segnati fin qui in stagione, in 11 gare.