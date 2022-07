Una luce nella notte: Erling Braut Haaland. L'attaccante del Manchester City ci ha messo poco a presentarsi ai nuovi tifosi, e al debutto con la maglia dei Citizens ha subito segnato nell'amichevole col Bayern Monaco vinta 1-0. Decisivo, come al solito. Il norvegese era rimasto in panchina nella prima gara della tournée americana contro il Club America, stanotte Pep Guardiola l'ha lanciato titolare nel tridente con Mahrez e Grealish e lui ha risposto presente. Poco meno di un tempo in campo per Haaland, prima di lasciare il posto all'altro volto nuovo Julian Alvarez. Dall'altra parte, Nagelsmann ha portato in panchina l'ex Juve Matthijs de Ligt entrato poco dopo l'inizio della ripresa.

First City goal in the bag! pic.twitter.com/zxHnEhGcqt — Manchester City (@ManCity) July 23, 2022