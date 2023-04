Il Manchester City è in corsa per vincere tutto essendo in semifinale di FA CUP, in semifinale di Champions e secondo a 4 punti dalla vetta con una partita in meno in Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, in caso di bottino pieno i big della squadra inglese riceveranno oltre 2,27 milioni di euro di bonus. I premi sono strutturati individualmente: per il campionato vanno da 226.400 euro a poco più di un milione, mentre i calciatori più rappresentativi come De Bruyne riceveranno circa 1,1 milioni in caso di successo ad Istanbul.