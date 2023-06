Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, parla a Sky Sport prima della finale di Champions League tra Manchester City e Inter a Istanbul: "La partita più difficile. Essere qui da protagonisti in ogni caso, con tutto quello che c'è attorno, è stato un grandissimo successo in ogni caso".



CHE PARTITA SI ASPETTA DALL'INTER - "Ci aspettiamo tutti una bellissima partita. Le quote le conosciamo, ma il calcio è bello perché c'è un 50% di totale imprevedibilità. E' lo sport con il maggior tasso di sorpresa: speriamo vada bene".