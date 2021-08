Vincet Kompany avrebbe messo nel mirino Liam Delap per rafforzare il suo Anderlecht. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative l'ex capitano del Manchester City vuole riportare la squadra di Bruxelles ai vertici del calcio belga e per farlo sarebbe interessato a prendere in prestito il gioiellino dei citizens, autore di 24 gol in 20 presenze con l'U23. Lo riporta Football Insider.