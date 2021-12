Nel classico Boxing Day di Premier League quest'anno sono state posticipate tre partite a causa del Covid, oggi se ne giocheranno sei su nove e la 19a giornata del campionato inglese si chiuderà domani con Newcastle-Manchester United. Il Manchester City capolista scenderà in campo alle 16 contro il Leicester, ma l'attenzione di Pep Guardiola si concentra sul problema virus: "La cosa che mi stupisce di più è che la gente non indossa la mascherina per strada" ha detto il tecnico dei Citizens.