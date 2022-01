Secondo The Athletic, il Manchester City è tutt'altro che escluso dalla corsa per l'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland. L'acquisto di un centravanti sarà la priorità nella prossima stagione e la cessione di Ferran Torres al Barcellona rientra nella strategia per presentare un'offerta importante per il giocatore norvegese.